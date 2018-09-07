Sıkıyönetim için 15 Temmuz'dan iki ay önce çalışma yapılmış

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanması ile ilgili duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine devam edildi.

Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklara ilişkin beyanı alınan Yüzbaşıoğlu'nun çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının sorularına cevap veren Yüzbaşıoğlu, FETÖ'ye mensup askeri hakim ve savcılar aracılığıyla önemli konumda olan askerlerin hedef alındığını ifade etti.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Yüzbaşıoğlu, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı adli müşaviri olan sanık eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın normal olmayan bir "yükseliş çizgisi" ortaya koyduğunu söyledi.

Darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce Hakim Albay Mehmet Emin Tekpınar ile karşılaştığını, aralarında geçen diyaloğu anlatmak istediğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Tekpınar, sanık eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı hakim yarbay Mehmet Ali Almış'ın odasına gittiğini, Almış'ı hakim binbaşı Yasin Akdeniz ile çalışırken gördüğünü anlattı. Bunlara 'Ne yapıyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Sıkıyönetim çalışıyoruz' karşılığını aldığını bana söyledi" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan tutuksuz sanık Akdeniz, "sıkıyönetim çalıştıklarına" ilişkin bir açıklama yapmadığını savunarak, bu ifadeyi Yüzbaşıoğlu'na aktardığı iddia edilen Mehmet Emin Tekpınar'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Yüzbaşıoğlu, mahkeme başkanının sorusu üzerine 15 Temmuz'da Genelkurmay adli müşaviri olan sanıklardan Hayrettin Kaldırımcı'nın, "yükseliş çizgisinin normal olmadığını" belirtti.

"Cemaat dedim"

Öte yandan duruşmanın sabahki bölümünde sanık Muharrem Köse'nin babasının, Merzifon'da cemaatin yurtlarına finansörlük yaptığına ilişkin bilgi olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Yüzbaşıoğlu, "Fetullah Gülen demedim, cemaat dedim" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan Köse, "Babam, Süleyman Hilmi Tunahan yani Süleymancılar diye bilinen cemaate mensuptu" karşılığını verdi.

Tanık beyanının ardından mahkeme heyeti, 10 Eylül Pazartesi devam etmek üzere duruşmaya ara verdi.

Kaynak: AA