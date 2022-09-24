Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri sırasında bir grubun kaçış hazırlığı yaptığını tespit etti.

Tekne ile denize açıldıktan sonra takip başlatan ekipler, İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında operasyon düzenledi.

Durdurulan balıkçı teknesinde 300'e yakın düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.