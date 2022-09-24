Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Foça açıklarında 300'e yakın düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde 300'e yakın düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimleri sırasında bir grubun kaçış hazırlığı yaptığını tespit etti.
Tekne ile denize açıldıktan sonra takip başlatan ekipler, İzmir'in Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında operasyon düzenledi.
Durdurulan balıkçı teknesinde 300'e yakın düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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