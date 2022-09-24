Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tendürek'te terör PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Van'ın Çaltıdan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın cephanelik olarak kullandığı sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah mermisi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağıu kırsalına PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda operasyon düzenledi.
Operasyonda, 74 bin 200 adet 7,65 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 1400 adet 5,56 mm fişek ve 40 adet 14,5 mm mühimmat ele geçirildi.
Etiketler: Van Terörle Mücadele Terör Örgütü
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