Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağıu kırsalına PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda operasyon düzenledi.

Operasyonda, 74 bin 200 adet 7,65 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 1400 adet 5,56 mm fişek ve 40 adet 14,5 mm mühimmat ele geçirildi.