İstanbul 8 ayda 10 milyondan fazla yabancı turist ağırladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini, yılın 8 aylık bölümünde şehre gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğunu duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehre ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini aktardı.
Bu yılın 8 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının ise 10 milyon 180 bin 789 olduğunu kaydeden Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve ABD olduğunu belirtti.
#İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2022
✅#Ağustos ayında 1⃣.6⃣6⃣5⃣.9⃣8⃣3⃣ yabancı #turist geldi.
✅Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist: 1⃣0⃣.1⃣8⃣0⃣.7⃣8⃣9⃣ ????????????
İlk 5 ülke:
1.Rusya????????
2.Almanya????????
3.İran????????
4.Suudi Arabistan????????
5.ABD???????? pic.twitter.com/KWHnvgtsdt
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