Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehre ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini aktardı.

Bu yılın 8 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının ise 10 milyon 180 bin 789 olduğunu kaydeden Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve ABD olduğunu belirtti.