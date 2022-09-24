Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bisikletle yaklaştı, kaldırımdaki adamın elinden telefonunu çaldı
Adana’da bisikletli bir kişi, akaryakıt istasyonunda kaldırımda oturan adamın elindeki telefonu çaldı. Telefon sahibi arkasından koşsa da şüpheliyi yakalayamadı. O anlar kameraya yansıdı.
Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde sabaha karşı 04.00 sıralarında bir kişi akaryakıt istasyonunu önünde oturarak cep telefonuna bakmaya başladı.
Bir süre sonra ise bisikletli bir şüpheli, akaryakıt istasyonuna girerek oturan adamın elindeki telefonu alıp kaçtı.
Telefonun sahibi şoka uğradı, bisikletli hırsızı kovaladı ancak yakalayamadı.
O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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