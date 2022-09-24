Seyhan ilçesi Saydam Caddesinde sabaha karşı 04.00 sıralarında bir kişi akaryakıt istasyonunu önünde oturarak cep telefonuna bakmaya başladı.

Bir süre sonra ise bisikletli bir şüpheli, akaryakıt istasyonuna girerek oturan adamın elindeki telefonu alıp kaçtı.

Telefonun sahibi şoka uğradı, bisikletli hırsızı kovaladı ancak yakalayamadı.

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.