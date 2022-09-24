Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 ilde veri avı operasyonu: Hacker çetesi çökertildi
[Fotograf: AA]
Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda oltalama yöntemiyle vatandaşların şifrelerini çalan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.
Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.
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