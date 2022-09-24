Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21BF101 plakalı halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi.

O sırada inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun üstü inerken kapıya sıkıştı. Otobüs hareket ettiği sırada yolcu, otobüs altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadın otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şoför karakola sığınmış

Kazaya ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.45 sularında, Büyükşehir Belediyemize ait A3 hattımızda çalışan 21BF101 plakalı yolcu otobüsümüz Ofis semti Kasaplar durağında yolcu indirdiği sırada elim bir kaza gerçekleşmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşımız N.N. sağlık ekiplerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştır. Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D. vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz."