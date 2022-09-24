Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 46 yıllık katlı otopark işletmeye kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak.

İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı

Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul’un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı.

Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar yarın çıkarılacak.