Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı girişinde arızalandı yük gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
[Fotograf: AA]
Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan "MY MERAY" isimli 181 metre boyundaki yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 'MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Nazım Tur ve Kurtarma-12 römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildiği belirtildi.
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