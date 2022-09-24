Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 'MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Nazım Tur ve Kurtarma-12 römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildiği belirtildi.