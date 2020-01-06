Türkiye

Fırtınaya yakalanan gemideki 6 konteyner denize düştü

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:10 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:17

Ege'nin kuzeyi ve Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]