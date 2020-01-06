Ankara güne soğuk ve karlı havayla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hızlandı.

Ankara'da kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bir açıklama yapılmadı.

Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren sona ermesi bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul ise yeni haftaya şiddetli yağışla başladı.

Kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul için de okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber