Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fırtınada sürüklenen feribot karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA ]
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.
Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.
Bölgede şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen feribot, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.
İçinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.
Etiketler: lodos feribot çanakkale boğazıSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:00
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