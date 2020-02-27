Diyarbakır Anneleri'nin oturma eylemi, 178'inci gününde de devam ediyor.

Mehmet Nur Alkan, kardeşi Mehmet Emin için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden oturma eylemine katılmıştı. Alkan, güvenlik güçlerinin iknasıyla teslim oldu. İşlemleri tamamlanan genç, annesi Cahide Alkan ve ağabeyine 5 yıl sonra sarılabildi.

Halise Alptekin'in de annesi Şahize Altınkaynak evlat nöbetindeydi. Anne, kızından 6 yıldır haber alamıyordu. Aileler, kavuşma anından duygusal anlar yaşadı.