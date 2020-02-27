Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) uzun süredir hazırlandığı “Böyle Daha Güzelsin” sergisinde 16 sanatçının çalışmaları yer alıyor.

28 Şubat sürecinde özellikle kadınların yaşadığı ihlalleri kitlelere daha fazla duyurmayı amaçlayan sergi, bir ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek.

Amaç 28 Şubat’ta travma yaşayanlara destek olmak

Serginin küratörü Yasemin Karaca serginin beklenenin dışında bir yapısı olduğunu söyledi.

Sergide yer alan sanatçıların dönemin siyasi olaylarına mesafeli kalmak istediklerini anlatan Karaca, bu olayları sanat aracılığıyla yansıtırken hislere yoğunlaştıklarını söyledi.

Yasemin Karaca, yaşanılan olayların insanların arkasında ne gibi izler bıraktığını yansıtmayı ve özellikle bu olaylarda travma yaşayan insanların kendilerini yeniden inşa etmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

“Sergideki sanatçıların bir kısmı bu süreci yaşarken bir kısmı da bu süreci onların aracılığı ile yaşadı. Bu yüzden ortaya çok farklı işler çıktı”.

Sanatçılar kadınların sesi olmak istedi

Mimar Nur Özdamar 28 Şubat dönemini yaşamasa da döneme tanık olan isimler sayesinde günün şartlarını eserlerine yansıtmayı başaran sanatçılardan.

Özdamar, iplerle oluşturduğu eserinde 28 Şubat döneminde yolunu kaybedip, sesini duyuramayan kadınların sesi olmaya çalıştı.

Ressam Muzaffer Malkoç ise “Paralel Eylemler” eseriyle sergide yer alıyor.

Malkoç 360 derece açıdan görülebilir bir kadın portresi yaratarak insanların verdikleri savaşın aslında kendi içlerinde yaşattıkları bir mücadele olduğunu sanatseverlere aktarmaya çalıştı.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

