Kimi zaman Mimar Sinan'ın elinde bir cami planı kimi zaman ortanca çiçeği...

Ellerine milimetrik fırçaları alan sanatçılar birçok tasarımı minyatürle harmanlanıyor.

Minyatür sanatçısı Taner Alakuş, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen hocalarından. Alakuş'un 14 yıllık öğrencisi de var, haftada bir şehir dışından gelen de.

Öğrencilerden Levent Gür, Alakuş'un son derece yeniliğe açık olduğunu anlatarak, "Ne biliyorsa bizimle paylaşıyor. Geleneksel sanatla uğraşanların çoğu yeniliğe açık değil. Bu da bana çok güzel kapı açtı" dedi.

Kapalı Çarşı'da sahaflara yapmakla başladı

Taner Alakuş, minyatürün büyüsüne üniversite yıllarında kapılmış. Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da tezhip eğitimi yanında kendi başına minyatür denemelerine başlamış.

"Süleymaniye'de ilk minyatür örneklerini görünce ilgim biraz daha figüre kaydı, küçük denemeler yaptım. O dönemde üniversitemizde minyatür eğitimi veren hoca yoktu. İlk minyatür yapmam Kapalı Çarşı'da sahaflara minyatür yapmam ile olmuştur."

Yeni sergisi Pendik'te açılıyor

2010'da Kariye'de kurduğu atölyesinde kendisinin ve öğrencilerinin eserleri yer alıyor.

Kimsenin gölgesinde dolaşmak gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Alakuş, "Tabii ki akademik altyapım var ve Türkiye'nin en iyi akademisinde hocalık yapmanın verdiği avantaj da var" dedi.

Minyatürde ezber bozan Alakuş, sürekli kendini yenilemesi ile biliniyor. Son çalışması, eski yazının arasına iliştirilmiş İstanbul simgeleri. Yeni sergisi, 14 Mart'ta Pendik Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde açılacak.