Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.07.2023 17:28

Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2’si boğuldu.

Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu

Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsalındaki Dorucak Mahallesi'ne piknik yapmak için gelen Suriyeli 3 kişi, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

Mustafa Nuşi ile Hasan İsa'nın suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu ilgililere haber verdi.

Olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler nehirde yaptığı aramada, Nuşi ile İsa'nın cansız bedenine ulaştı.

Cesetler, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Boğulma Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
İtalya'ya son 48 saatte 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
17:46
Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?
17:28
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" başladı
17:08
Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırıda bir emniyet mensubu yaralandı
16:45
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
17:27
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ