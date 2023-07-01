Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü.

Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı. 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Şüpheli M.S.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.