Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.07.2023 16:19

Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, oto yıkama dükkanının önünde park halinde bulunan minibüse bir şüphelinin camdan girdiğini gördü.

Bekçiler, hırsızlık şüphelisi M.S.A.'yı araçtan inerken yakaladı. 17 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi.

Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı. Şüpheli M.S.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Gaziantep Hırsızlık
Sıradaki Haber
Samsun'da kaza: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
İtalya'ya son 48 saatte 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
17:29
Fırat Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğuldu
17:46
Twitter çöktü mü? "Kullanım limiti aşıldı" ne demek?
17:28
Hakkari'de düzenlenen "5. Cilo Fest" başladı
17:08
Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırıda bir emniyet mensubu yaralandı
16:45
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 9 gözaltı
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ