Az Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 01.07.2023 15:56

Kaçan koyunlar 18 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü kesime götürülürken kaçan 2 koyunu, jandarma bugün 18 kilometre mesafedeki Kuruca Dağı eteklerinde buldu.

Kaçan koyunlar 18 kilometre uzakta bulundu
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 kurbanlık koyun alarak otomobillerine yükleyen Emine Doğan, kesim için yola çıktı.

Kesim yerine gelindiğinde araçtan indirilen 2 koyun kaçtı. Bir süre hayvanların peşinden koşan Emine Doğan ve yakınları koyunları yakalayamadı.

2 koyun bir süre sonra gözden kaybolurken, Emine Doğan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı aramada koyunlar bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafede Kulundere köyü sınırları içerisindeki Kuruca Dağı eteklerinde bulundu.

Koyunlar sahipleri Emine Doğan'a teslim edildi. Doğan, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür edip, koyunları tekrar kaçmasın diye ayaklarını bağlayarak, yine kesime götürdü. 

ETİKETLER
Elazığ Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Samsun'da kaza: 9 yaralı
16:05
Macron Almanya ziyaretini erteledi
16:01
İnkumu yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı
15:57
Pakistan ve Hindistan, mahkum takası listelerini karşılıklı olarak paylaştı
15:55
Karadağ'da 452 yıldır yaşayan Osmanlı ailesi, Türkçe ve Türk kültürünü ayakta tutuyor
15:49
Uzayın en karanlık noktası kara delikler, binlerce sırrı içinde barındırıyor
Ankara'da güneşli hava
Ankara'da güneşli hava
FOTO FOKUS
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu
Kadıköy ve Kabataş iskelelerinde Adalar yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ