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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Düzce'de Abdükerim A., idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör, Dededüzü Pazarcık köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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