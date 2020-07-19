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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yaklaşık 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik köpeğiyle evde yapılan aramada, yatak odasında bazaya gizlenmiş 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah B'nin "kasten öldürme" suçundan da arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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