Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve yeni tip Koronavirüs (COVID-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki Fidan Sezer, yetkilileri arayarak 40 gün önce kalp krizinden kaybettiği eşi Mehmet Sezer'in kabrini ziyaret etmek istedi.

Helva kavruldu, imam ile mezara gidildi

Yaşlı kadının talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu, helva kavurduktan sonra merkez Paşalar Camisi imamı İbrahim Halil Baysal'ı yanlarına alarak Belediye Mezarlığı'nda merhumun kabrini ziyaret etti. Burada Fidan Sezer ile mezarlığa çiçekler bırakan ekip, Kur'an-ı Kerim okuttu, dualar etti.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tuncelili Fidan teyzemizin eşi Mehmet Sezer kalp krizinden 40 gün önce vefat etmişti. Eşinin kabrini ziyaret etmek isteyen Fadime teyzemize Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız yardımcı oldular. Dua ile" ifadelerini kullandı.