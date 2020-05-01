Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Keçiören'de resmi kıyafetki bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 27 Nisan saat 19.30 sıralarında mesai saati sonrası ikametine gitmekte olan polis memurunun kullandığı araca B.B'nin çarpması sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatıldı.