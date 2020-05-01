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Polis memuruna saldıran şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören'de polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüphelinin aynı gün yakalanarak hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Keçiören'de resmi kıyafetki bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine olayla ilgili açıklama yaptı.
May 1, 2020
Açıklamaya göre, 27 Nisan saat 19.30 sıralarında mesai saati sonrası ikametine gitmekte olan polis memurunun kullandığı araca B.B'nin çarpması sonucu maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatıldı.
01.05.2020 Tarihli Basın Açıklaması pic.twitter.com/f4NsGtVrZm— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) May 1, 2020
Etiketler: ankara keçiören polis memuruna saldırıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 16:00
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