Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağcılar'da açık bir berber dükkanı mühürlendi
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyet gösteren bir berber dükkanı mühürlendi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından, bir berber dükkanının COVID-19 ile mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Söz konusu iş yerine giden ekipler, dükkan sahibinin bir müşteriyi tıraş ettiğini tespit etti. İş yeri sahibi ve müşteriye toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.
Berber dükkanı ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: koronavirüs covid 19 BağcılarSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 15:20
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