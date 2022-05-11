Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Yeniden yapılandıktan sonra "hücre evi" olarak bilinen hücre evlerinde gizlenen örgüt üyelerinin, daha önceden haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları ile yakınlarına para yardımı yaptığı tespit edildi. 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Takip 4 ay sürdü

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 aylık çalışmanın ardından Konya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 24 şüpheli gözaltına alındı.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gizli hizmetlerde görev almışlar

Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğu 24 şüphelinin, örgütte "gizli" hizmetlerde görev aldığı öğrenildi.

Şüphelilerin, finansman sağlamak için "mütevelli" adı verilen esnafla kısa süren görüşmeler yaptığı, tedarik edilen parayı da haklarında işlem yapılan FETÖ mensupları veya yakınlarına sokak, park gibi kalabalık ortamlarda verdiği tespit edildi. Bu yardımlara örgüt içinde ‘muavenet’ ismi verdiği öğrenildi.

Kullandıkları programın 10 dakika içinde silinme özelliği bulunuyor

Ayrıca yakalanan şüphelilerden 5'inin, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu, başka soruşturmalardan firari olarak arandıkları belirtildi.

Örgüt adına faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen firari gizli sorumlularının kullandıkları internet tabanlı haberleşme programının, 10 dakikada silinebilir özellikte olduğu belirlendi.