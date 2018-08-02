FETÖ'ye ankesörlü telefon soruşturması: 27 gözaltı kararı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında aralarında aktif görevde bulunanların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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