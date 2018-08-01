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İstanbul'da sürücüsüz metro hizmete açılıyor

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı hizmet vermeye başlayacak.

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İstanbulda sürücüsüz metro hizmete açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşleri tamamlandı.

Daha önce temmuz ayında test sürüşleri nedeniyle 9 gün ara verilen ancak teknik heyetin 3 gün daha süre istemesi üzerine 3 Ağustos'ta toplu ulaşım hizmeti vermesi planlanan sürücüsüz metro, bugünden itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.

Sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi.

Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu, metro, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı
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