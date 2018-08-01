Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Rize Çamlıhemşin’e bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası yolu ufak derelerin taşması sonucu trafiğe bir süre kapandı.

Karayolları ve Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri yolu kontrollü olarak ulaşıma açarken yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağış nedeniyle yaylanın enerji hatlarında hasar meydana geldi. Çoruh Elektrik ekipleri nakil hatlarının tamiri için çalışmalarını sürdürüyor. Gece geç saatlerde yaylaya elektrik verileceği kaydedildi. Yaylaya ulaşmakta güçlük çeken bazı turistler ise geri dönmek zorunda kaldı.

Çamlıhemşin İlçesi Palovit Şelalesi bölgesinde meydana gelen heyelandan son anda kurtulan motorcularda ilçe merkezine inerek konaklayacakları otele yerleşti.

“Kepçe operatöründen yardım isteyerek jandarmayı çağırdık”

Heyelan altında kalmaktan son anda kurtulan motorcu Korhan Köklü gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazindak Yaylasından dönüşe geçtiklerinde şiddetli yağış bastırınca kısa yol olan Palovit Şelalesi yolunu kullandıklarını belirtti.

Yağışın ilerlemelerini zorlaştırdıklarını aktaran Köklü, "Dönüş yolunda üç arkadaşımız geçtikten sonra bir anda heyelan meydana geldi. Ağaçlar devrilirken biz hızla geçtik. Arkadaşlarımızın mahsur kaldığını düşünürken onlar da bizim sele kapıldığımızı düşünmüş. Yol yapım çalışmasındaki kepçe operatöründen yardım isteyerek jandarmayı çağırdık. Telefonun çektiği anda bizi aradılar. Büyük bir tehlike atlattık. Jandarma gelerek yardımcı oldu. Bir motorumuz mahsur kaldı. Yarın yol açma çalışması tamamlanırsa almaya çalışacağız. Herkese çok geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan yetkililer vatandaşları yoğun yağış ve toprak kaymalarına karşı uyarırken, ekipler bölgedeki ufak çaplı toprak kaymalarının ardından yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA