FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları ve mesajlaşma içeriklerinin çözümlendiği öğrenilen İstanbul, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve İstanbul Gelişim üniversitelerinde 14'ü eski, 23'ü ise halen görevde olan 37 akademisyen ile idari personelin yakalanması için Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ekim'de İstanbul, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20'si yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'sinin savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı, 18'inin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Diğer 17 zanlının yakalanması için çalışılıyor.

Kaynak: AA