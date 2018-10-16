Yolcu otobüsünde bin 547 parça tarihi eser ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Artvin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince Arhavi ilçesinden Sarp Sınır Kapısına doğru seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsü Hopa'da durduruldu.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve el koyma kararına istinaden yolcular E.P, M.N. ve İ.S.'ye ait bagajlarda arama yapıldı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan arama sonucunda gizlenmiş vaziyette farklı dönemlere ait olduğu ve tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bin 293 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen küçük insan ve hayvan heykelleri, 92 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen yüzük, 87 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 45 adet cam ve taş olduğu değerlendirilen takı ve süs eşyası, 3 adet taş olduğu değerlendirilen kolye, 7 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen bilezik, 8 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen obje, 1 adet altın, bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen mühür, 2 adet bronz veya gümüş olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet toprak olduğu değerlendirilen çanak kase, 1 adet taş olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir."

Soruşturmanın devam ettiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

