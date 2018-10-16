Bakan Selçuk: Hedefimiz kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, kadınların "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü"nü tebrik etti.

Tüm kadınların takdir ve desteği hak ettiğini dile getiren Selçuk, kadınların tarihin her döneminde toplumun inşasında büyük görev ve sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Selçuk, bilim, sanat, üretim, aile hayatı ve yeri geldiğinde vatan savunmasında emeği ve cesaretiyle tarihe yön veren kahraman kadınlar olduğunu söyledi.

"16 yıldır bu anlayışı destekleyen politikalar hayata geçirildi"

Kadınların siyasette, eğitimde, hayatın her alanında olduğu gibi inovatif fikirleriyle girişimcilikte de ülkeye değer katmaya devam ettiğine dikkat çeken Selçuk, toplumun kurucu unsuru olduğu kadar kalkınmanın, refahın da sembolünün kadınlar olduğunu vurguladı.

Kadın elinin değmediği her işin zarafet, güzellik ve bereketten yoksun kaldığını anlatan Selçuk, toprağı işler gibi insanı işleyen, yetiştiren ve nihayetinde topluma kazandıranın kadınlar olduğunun altını çizdi.

"Kadının, toplumun her kademesinde var olması ve eşit fırsatlardan yararlanıyor olması o ülkenin, o toplumun gelişmişlik göstergesi. İçinde bulunduğumuz çağda gelişmenin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadınların iş gücünden azami ölçüde yararlanmak zorundayız. Bu amaçla üretimi artırmak için kadınların girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var. Kadına imkan sunulduğunda, eşit şartlar sağlandığında üretimde neler başarabileceklerine şahit oluyoruz. 16 yıldır bu anlayışla çalışan hükümetimiz kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyen politikaları hayata geçirdi."

"8 bin 600 çiftçi kadına eğitim verildi"

Selçuk, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile 2012'de imzalanan "Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü"nün de bu konuda atılan adımlardan olduğunu hatırlatarak, protokol kapsamında pilot iller de dahil gerçekleşen eğitimlerden 8 bin 600 çiftçi kadına eğitim verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planında Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi çalışmalarının yer aldığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız tedbirler sayesinde kadın istihdamı ve kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi artışlar sağladık. Bu bağlamda Türkiye, 2007-2017 yılları arasında kadın iş gücünü en fazla artıran ülke oldu. Kadın iş gücümüzü son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi artırdık. Ülkemiz, son 11 yılda kadın iş gücü sayısını yüzde 72 oranında artırarak OECD üye ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Son 11 yılda ülkemizde kadın istihdamı yaklaşık 3,5 milyon arttı. OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra kadın istihdamını en fazla artıran ülke konumunda olan Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde de kadın istihdamını en fazla artıran ülke oldu."

"2017'de 279 bin kadın kurslardan faydalandı"

Türkiye'nin kadın istihdamı konusunda birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor, tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde projeler geliştiriyoruz" dedi.

Selçuk, İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirme faaliyetlerinin yanı sıra aktif iş gücü programları uyguladıklarını anlatarak, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşında Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim Programlarının bu alanda düzenlenen projeler arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda 2002'de 571 kadının kurslardan faydalandığını, 2017'de 279 bin kadının kurslardan faydalanıp meslek sahibi olduğunu hatırlatan Selçuk, Bakanlığın girişimcilik eğitim kursları ile farkındalık artırıcı projeler gibi uygulamalarla, çağın ihtiyacı olan niteliklerle iş gücü arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Bakan Selçuk, "Düzenlediğimiz girişimcilik eğitim programı ile son 11 yılda yaklaşık 182 bin kadın vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik. 2018 yılının 9 ayında ise bu rakam 27 bine ulaşmış durumda" diye konuştu.

Kaynak: AA