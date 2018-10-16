Terör örgütü propagandasına hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık İmam Buzi ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son savunması alınan sanık, ifadesini tercüman eşliğinde verdi.

Suriye'de ailesiyle yaşarken inşaatlarda çalışmak üzere Irak'ın Süleymaniye şehrine çalışmaya gittiğini belirten sanık, ülkede iç savaş çıkınca da akrabalarının yardımıyla Kırşehir'e geldiğini söyledi.

Kırşehir'de yaklaşık 8 ay inşaatlarda çalıştıktan sonra gözaltına alındığını kaydeden Buzi, üzerine atılı suçları işlemediğini ileri sürdü. Sanık Buzi, tahliyesi ve beraatini istedi.

Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK lehine paylaşımları ve Kandil bölgesinde çekildiği fotoğraflar sorulan sanık, kendisine bunların zorla yaptırıldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, İmam Buzi'ye "terör örgütü propagandası yapma" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA