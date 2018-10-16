"Hal yasası" ile köklü dönüşüm olacak

Meyve ve sebzelerde üreticiden markete gelene kadar büyük fiyat değişiklikleri oluyor. "Hal yasası" ile birlikte yüksek fiyatlara son verilecek. Artık ürünler üreticiden tüketiciye daha uygun fiyatlarla gelecek.

Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan hallerin modernize edilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmalarda son noktaya gelindi. Düzenleme ile hallerin altyapısı yenilenecek.

Komisyonculuğun kalkmasını sistemin değişikliği olarak gören Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Faydalı olan bir şeye de hiçbirimiz itiraz edemeyeceğiz. İnşallah üreticimiz, halkımız için iyi olacaksa hepimiz yanındayız" dedi.

Üreticiye göre yüksek fiyat farkı, market ve aracılardan kaynaklanıyor.

"Ben üreticiyim, halden sıkıntım yok. Marketler ve aracılar daha çok para kazanıyor. Aradaki farkı onlar uçuruyor."

Hal esnafı ise, sabit masrafların fiyatları artırdığını düşünüyor.

"Halde işçilik masrafı, kasa maliyeti var, Ankara'ya gelişi var. 20 kuruşluk mal 1 lira 20 kuruş oldu. 6'ya katlandı. Hiçbir komisyoncunun, kimsenin suçu yok. Herkes yaptığı işin karşılığını aldı. Nakliyesi, masrafları, kasası her şeyi masraf. Kazancımız belli, her şey kayıt altında."

Fırsatçılığın önüne geçmeyi ve stokçuluğu kaldırmayı amaçlayan yeni "Hal yasası" nın bu ayın sonuna kadar Meclis'e getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber