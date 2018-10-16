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Ankara'da gökyüzünü toz bulutu kapladı

Ankara'da gün boyunca toz taşınımı ile oluşan toz bulutları etkili oldu.

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Ankarada gökyüzünü toz bulutu kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Ankara'daki vatandaşlar sabah saatlerinde genel müdürlüğün mobil uygulaması üzerinden toz taşınımı konusunda uyarıldı.

Ankara'da görülmeye alışkın olunmayan toz bulutlarına, daha çok ülkenin güneydoğu kesimlerinde rastlanıyor. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle bu bulutlar iç bölgelere kadar ulaşıyor.

Çöl gibi tozlu alanlardan kalkan tozun şehirler üzerine gelmesine "toz taşınımı" adı veriliyor. Toz partiküllerinin havada asılı kalması sonucunda zaman zaman sisle karıştırılan bir görüntü oluşuyor.

Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde de azalma meydana gelirken, havada kızarma ve sararma olabiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların toz fırtınası geçmeden açık havada fazla vakit geçirmemesinde fayda olacağını açıkladı. Toz bulutlarının gün içinde dağılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: toz taşınımı, ankara, meteoroloji
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