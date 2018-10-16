Şırnak merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün gizli örgüt sorumlularının sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şahıslara yönelik 21 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından aralarında Çorum, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Elazığ ve Van'ın da yer aldığı 12 ilde yapılan operasyonda 1 teğmen, 13 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

Diğer 4 askerin yakalanmasına çalışılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA