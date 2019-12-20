FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 88 gözaltı kararı20 Aralık 2019 Cuma 07:24 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 07:49
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 21 albay 4 yarbay, 5 yüzbaşı 4 üsteğmen 1 teğmenin olduğu belirtildi.
52 şüpheli gözaltına alındı
Ekiplerce zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber