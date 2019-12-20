İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 21 albay 4 yarbay, 5 yüzbaşı 4 üsteğmen 1 teğmenin olduğu belirtildi.

52 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplerce zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber