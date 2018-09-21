FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli askeri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı olarak arandıkları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli rütbeli 12 askere yönelik gözaltı kararı verildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün Ağrı, Hakkari, Tunceli, Kırıkkale, Ankara ve Kırklareli ile KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 2 üsteğmenin bulunduğu 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yakalanan askerlerin Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirileceği bildirildi.

Kaynak: AA