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Ağrı'da hava destekli operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ağrıda hava destekli operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar sürüyor. 

Kaynak: TRT Haber

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