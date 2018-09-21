Ağrı'da hava destekli operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber