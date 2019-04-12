Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandığı belirlenen askerlerin yakalamasına yönelik 3 gün önce 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 28'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u hakimlikçe tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Kaynak: AA