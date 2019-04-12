Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adıyaman merkezli 9 ilde, 9 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA