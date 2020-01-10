Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon10 Ocak 2020 Cuma 09:14 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:19
FETÖ'nün "askeri gizli yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö, F.K, A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA