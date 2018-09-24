  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.223
    EURO 7.326
  • BIST 98263.21
    ALTIN 240.106
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Tokat'ta, FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına soruşturmasında, 15 zanlı gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında halen görevine devam eden bir binbaşının da bulunduğu 15 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bulundukları illerde gözaltına alınan zanlılar, Tokat'a getirildi. 

Şüphelilerden 6'sı sorgulanmak üzere emniyete, 9'u jandarmaya götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER