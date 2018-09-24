Karadeniz'de 9 ayda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar, Karadeniz kırsalında devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Gümüşhane ve Giresun kırsalında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütünün sözde lider kadrosunda yer alanların da aralarında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyetleri sırasında ayrıca sığınak ve depolar ile mühimmat ve malzemeler imha edildi.

Gümüşhane kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gümüşhane kırsalında, özellikle yaz aylarında yoğun operasyonlar yapıldı. Kürtün ilçesinde yapılan operasyonlarda 2'si kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır, 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi. Aynı operasyonda "Rodi" kod adlı Levent Dayan da etkisiz hale getirildi.

"O kalleşler cehennemde, sen cennettesin"

"Zeynel" kod adını kullanan terörist Mehmet Yakışır'ın, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Yakışır'ın öldürülmesinden sonra bölgedeki örgüt üyelerine elebaşılık yaptığı belirtilen kırmızı kategorideki "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ise, 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.

Güvenlik güçlerince aynı operasyonda İran uyruklu "Sorej" kod adını kullanan terörist de etkisiz hale getirildi.

Giresun'da 3 terörist ele geçirildi

Giresun Güce kırsalında 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker öldürüldü.

"Soreş" ve "Berhudan" kod adlı teröristlerin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, Yağlıdere ilçesi kırsalında 13 Eylül'de sıcak temas sağlanan "Çiyager" kod adlı Serdar Bekmez'i de etkisiz hale getirdi.

Ayrıca, güvenlik güçlerince Tokat ve Gümüşhane kırsalında yıl içinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde bulunan sığınak ve depolar ile malzemeler imha edildi.

Kaynak: AA