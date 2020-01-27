Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün Malezya sorumlusu olduğu değerlendirilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Ahmet K. ile eşi B.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün Malezya sorumluluğundan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de örgütün sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Ahmet K. ile eşi B.K, saklandıkları evde yakalanmıştı.