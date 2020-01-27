Elazığ'da depremde hasar gören 5 katlı bina kontrollü yıkılıyor
Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.
Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İcadiye Mahallesi Kışla Caddesindeki 5 katlı Altunbaş Apartmanı boşaltıldı.
Elazığ’da depremde zarar gören ve çökme riski taşıyan 5 katlı bina güvenlik gerekçesiyle yıkılıyor. Son durumu @trthaber muhabiri Mikail Kurban aktardı.https://t.co/tkd8rPINKr pic.twitter.com/M5nKN1Livj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2020
Bazı ev sahiplerinin eşyalarını almak için binaya girdikleri sırada ses gelmesi üzerine yetkililere bilgi verildi.
Duvarlarında çatlakların oluştuğu bina tamamen boşaltıldı, çevreye güvenlik şeridi çekildi.
Çevredeki vatandaşların uzaklaştırıldığı binanın kontrollü şekilde yıkılacağına ilişkin anons yapıldı.
Yıkım için bölgeye, AFAD ve itfaiye ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.
Yıkıma başlatan ekiplerin çalışması sürüyor.