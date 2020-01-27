Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ, Sivrice merkezli 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 27.01.2020, 19:12:00 TSİ
Enlem : 38.3950 N
Boylam : 39.1333 E
Derinlik : 11.94 km
Detay : https://t.co/PtVIwPjFbN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:32