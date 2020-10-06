Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, 1 görevden ihraç edilmiş eski jandarma astsubay ve 2 görevden ihraç edilmiş eski jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli FETÖ operasyonu gözaltıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:38
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