Mara Mahallesi 1310 Sokak içerisinde Muhammed Casim’in kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan ve yaşları 2 ile 11 arasında değişen Adnan, Fatma, İsmail, Mustafa ve Hamu Casim isimli 5 kardeş alevlerin arasında kalarak çığlık atmaya başladı.

Alevlerin arasına daldı

Dumanların yükseldiğini gören Adıyamanlı Serkan Akma, içeriye girmeye çalıştı. Bahçe kapısının kilitli olduğunu fark eden Adıyamanlı genç, duvardan atlayarak bahçeye girmeyi başardı.

Düşünmeden alevlerin arasına dalan Serkan Akma, içeride bulunan 5 kardeşi alarak alevlerden kurtardı.

Çocukları aynı bahçede bulunan bir evin odasına koyan Serkan Akma, durumu itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Alevlere müdahale edemeyen Serkan Akma, ekipler gelene kadar çocukları sakinleştirerek bir an olsun başından ayrılmadı.

5 çocuğun da sağlık durumları iyi

Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından alevlerin söndürülmesi sonrasında Adıyamanlı genç tarafından kurtarılan Suriyeli 5 kardeş, evden dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 5 kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan çocukları kurtarmak için alevlerin arasına atlayan Serkan Akma’nın ise kaşları, kirpikleri ve saçları yandı.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.