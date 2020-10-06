Kütahya'nın Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan U.I, U.Ç, Y.K. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalındığının fark edilmesi üzerine zanlıların yakalanması için önceki gün çalışma başlatılmıştı.