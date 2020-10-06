Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çalan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Kütahya'da 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Kütahya'nın Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan U.I, U.Ç, Y.K. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalındığının fark edilmesi üzerine zanlıların yakalanması için önceki gün çalışma başlatılmıştı.
Etiketler: Kütahya küçük hamam Germiyanoğlu BeyliğiSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:42
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