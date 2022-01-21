Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 08:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 51 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
28 ilde Ankara merkezli başlatılan FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün jandarmadaki gizli yapılanmasına yönelik çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
28 ilde Ankara merkezli operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 51'i gözaltına alındı.
Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terörle Mücadele
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