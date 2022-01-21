İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.45 Yenikapı-Yalova

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Şehir Hatları

Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.